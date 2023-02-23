Постройневшая Пугачева в белоснежном тренче появилась с Галкиным* на концерте Вайкуле в Тель-Авиве

Алла Пугачева в 2022 году решила покинуть Россию. Это вызвало неоднозначную реакцию у общества. Некоторые коллеги ее подвергли критике. Недавно и Олег Газманов выразил недовольство тем, какие слова певица публиковала в соцсетях после отъезда. Не мало грязи вылили на Максима Галкина*, который тоже покинул страну.
Теперь Алла Пугачева приглядывает за детьми Лизой и Гарри, а ее муж дает концерты, зарабатывая деньги для семьи. Еще на днях артист был в Баку, но уже вернулся в Тель-Авив. Там 23 февраля дала концерт Лайма Вайкуле. Подруга пришла, чтобы ее поддержать.
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Зрители засняли Примадонную в зале. Она была в черном платье и белоснежном тренче. Волосы певица выпрямила и оставила челочку. Она привественно всем помахала. Галкин* заботливо нес букет цветов и давал руку жене, при надобности.
Пользователи Сети отметили, что Алла Борисовна постройнела. Многие восхитились тем, как выглядит певица в свои 73 года. Напомним, что уже 15 марта звезда отметит свой день рождения. В прошлом году она уже праздновала это событие за пределами России. По всей видимости, пока артистка возвращаться на родину не планирует.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
Алла Пугачева и Максим Галкин* на концерте Лаймы Вайкуле. Фото: соцсети