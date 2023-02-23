Постройневшая Пугачева в белоснежном тренче появилась с Галкиным* на концерте Вайкуле в Тель-Авиве

Теперь Алла Пугачева приглядывает за детьми Лизой и Гарри, а ее муж дает концерты, зарабатывая деньги для семьи. Еще на днях артист был в Баку, но уже вернулся в Тель-Авив. Там 23 февраля дала концерт Лайма Вайкуле. Подруга пришла, чтобы ее поддержать.

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Зрители засняли Примадонную в зале. Она была в черном платье и белоснежном тренче. Волосы певица выпрямила и оставила челочку. Она привественно всем помахала. Галкин* заботливо нес букет цветов и давал руку жене, при надобности.