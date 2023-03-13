Умилила всех: Лера Кудрявцева показала, как трогательно ее поздравила четырехлетняя дочка

На этот раз Кудрявцева решила пообщаться с поклонниками. Она вспомнила, как супруг с ней познакомился в ресторане, а также призналась, что готова была на все ради рождения второго ребенка. Телеведущая уже была в зрелом возрасте, когда на свет появилась Мария. Теперь девочке уже 4 года.

Она учится языкам, танцам и на 8 марта трогательно поздравила маму. Девочка произнесла речь и нарисовала открытку. На видео она умилительно волновалась и не скрывала, что ей подсказывают родные слова.

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