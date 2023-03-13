Умилила всех: Лера Кудрявцева показала, как трогательно ее поздравила четырехлетняя дочка

Лера Кудрявцева уже давно стала известной телеведущей. Она предпочитает уделять свободное время семье. Однако в последнее время часто ходят слухи о ее разводе с Игорем Макаровым. Она несколько раз ездила в отпуск без возлюбленного, чем и спровоцировала сплетни. Однако недавно пара вместе отметилась в ресторане. Они растят дочку Марию, которая не перестает их радовать.
На этот раз Кудрявцева решила пообщаться с поклонниками. Она вспомнила, как супруг с ней познакомился в ресторане, а также призналась, что готова была на все ради рождения второго ребенка. Телеведущая уже была в зрелом возрасте, когда на свет появилась Мария. Теперь девочке уже 4 года.
Она учится языкам, танцам и на 8 марта трогательно поздравила маму. Девочка произнесла речь и нарисовала открытку. На видео она умилительно волновалась и не скрывала, что ей подсказывают родные слова.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Мария копия мамы. «Ну что за сладкий ребенок», «Я так смеялась! Она прелесть», «Это актриса! Прям видно», «Ах, какая она красотка», «Это искренность покоряющая», «Девочка прям Лера в мини-версии», «Чудо наше», — стали писать подписчики.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды