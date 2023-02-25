Нос к носику: Лера Кудрявцева подловила мужа, который миловался с дочкой в кафе (видео)

В последнее время ходят слухи о разладе в семье. Однако 24 февраля Лера решила провести вечер с Макаровым и наследницей. Они пришли в кафе. Там блондинка покрасовалась в спортивном костюме. Она засняла, как муж милуется с дочкой. Они прикоснулись носиками, а потом хоккеист взял малышку за руку и они пошли гулять.

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