Нос к носику: Лера Кудрявцева подловила мужа, который миловался с дочкой в кафе (видео)

Лера Кудрявцева работает на телевидении большую часть жизни. Она продолжает вести «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Лера признается, что порой целыми днями находится на съемках. А вот ее муж Игорь Макаров лишился работы в прошлом году. Он часто сидит дома с четырехлетней дочкой Марией и отводит ее в садик.
В последнее время ходят слухи о разладе в семье. Однако 24 февраля Лера решила провести вечер с Макаровым и наследницей. Они пришли в кафе. Там блондинка покрасовалась в спортивном костюме. Она засняла, как муж милуется с дочкой. Они прикоснулись носиками, а потом хоккеист взял малышку за руку и они пошли гулять.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Макаров идеальный папа. «Как приятно смотреть на таких отцов», «Прям прелесть», «Машка такая кокетка», «Ой, ну это превосходно», «Милота зашкаливает», «Что может быть трогательное», «Отцовская любовь самая чутка», — стали писать подписчики.