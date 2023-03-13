Постройневшая Семенович в купальнике обнажила «аппетитные» полушария груди на Мальдивах (горячее фото)

Анна Семенович уже давно стала популярной исполнительницей. Она покинула группу «Блестящие» и построила сольную карьеру. Порой артистка привлекает внимание публике благодаря своим нарядам. Она умело подчеркивает достоинства фигуры. В 43 года певица не перестает следить за формами и старается худеть к лету.
На этот раз Анна устроила себе отпуск. Она улетела на Мальдивы. Певица решила поделиться новым пляжным фото. Она запечатлелась в купальнике. Артистка обнажила пышные полушария груди. Она позировала без макияжа и с растрепанными волосами. Семенович продемонстрировала красоту своих форм.
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Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники заметили, что Анна постройнела. Многих певица поразила своим видом. «Купальник огонь», «Вы очень эффектная женщина, очень бомбическая!», «Грудь едва не убежала», «Какая талия», «Шикарно выглядите», «Тут вы просто конфетка с начинкой», «Ложбинка — загляденье», — стали писать подписчики.