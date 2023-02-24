Анна Семенович обнажила своих «близняшек» для мужчин: грудь в прозрачном лифчике – будоражущее зрелище

Анна Семенович уже давно стала известной исполнительницей. Она продолжает строить сольную карьеру после ухода из группы «Блестящие». Артистка славится не только заводными песнями, но и своей фигурой. Она обладает эффектными формами, которые не перестают восхищать публику. Звезда даже выпустила белье своего бренда.
Зачастую Семенович хвастается фигурой, когда ей удается похудеть. Она также умело подбирает себе наряды. 23 февраля певица отметилась в гримерке перед концертом в честь Дня защитника отечества. Блондинка в жакете с декольте обнажила грудь. Она не скрыла пышные округлости в прозрачном лифчике. Анна смеялась, общаясь с музыкантом.
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«Ты распелся, скажи? Рот размял?» – шутливо заявила она.
Пользователи Сети восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы огонь. Все будет супер», «Тяжко мужчинам в вашем коллективе», «Как всегда огонь», «Бесподобный вид», «Наряд прям попадание в яблочко», «Ой, что за штучка», «Близняшкам тесно», — стали писать подписчики.