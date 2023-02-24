Анна Семенович обнажила своих «близняшек» для мужчин: грудь в прозрачном лифчике – будоражущее зрелище

Зачастую Семенович хвастается фигурой, когда ей удается похудеть. Она также умело подбирает себе наряды. 23 февраля певица отметилась в гримерке перед концертом в честь Дня защитника отечества. Блондинка в жакете с декольте обнажила грудь. Она не скрыла пышные округлости в прозрачном лифчике. Анна смеялась, общаясь с музыкантом.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».