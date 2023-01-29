Постройневшая Семенович в кружевном платье сразила манкими округлостями: наклонилась, оголив своих «близняшек»

На этот раз Анна выступила на сцене. Она выбрала для такого случая черное кружевное платье с полупрозрачной юбкой. Тонкий пояс дополнял наряд. Певица подчеркнула талию и постройневшие ножки. Она танцевала и даже наклонилась, оголив свой пышный бюст на публике. Семенович блеснула своими формами.

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