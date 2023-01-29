Постройневшая Семенович в кружевном платье сразила манкими округлостями: наклонилась, оголив своих «близняшек»

Анна Семенович уже много лет строит сольную карьеру. Многие ее знают как бывшую участницу группы «Блестящие». Она всегда выделялась за счет своей нестандартной фигуры. Сама артистка признавалась, что женственные формы порой доставляют ей неудобства. В прошлом году она даже выпустила белье и купальники для женщин с формами.
На этот раз Анна выступила на сцене. Она выбрала для такого случая черное кружевное платье с полупрозрачной юбкой. Тонкий пояс дополнял наряд. Певица подчеркнула талию и постройневшие ножки. Она танцевала и даже наклонилась, оголив свой пышный бюст на публике. Семенович блеснула своими формами.
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Поклонники восхитились постройневшей фигурой звезды. Анна получила много комплиментов. «Шикарно выглядишь, леди Анна! Платье очень красивое», «Как похудела», «Ваше декольте никогда не перестанет ошеломлять», «Какая вы фигуристая», «Ножки бесподобные», «Анечка, вы похудели, похорошели, наверное, влюбились!» — стали писать в Сети.