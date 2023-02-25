«Зачем нарядили, как мальчика?»: Кудрявцева засняла четырехлетнюю дочку, которая с папой повеселилась в кафе

Лера Кудрявцева продолжает работать на телевидении. Она в 51 год следит за внешностью и регулярно наряжается в женственные наряды. Телеведущая растит дочку Марию, которая в 4 года уже готовит с мамой. Однако уже второй год ходят слухи, что брак звезды трещит по швам. Причиной стали поездки звезды без мужа Игоря Макарова.
На этот раз Кудрявцева посвятила вечер семье. Супруги решили вместе выйти в свет. они пришли вместе с наследнице в кафе. Телеведущая сделала трогательные кадры. Она засняла, как Макаров учит дочку играть в «Камень, ножницы, бумага». Но девочка проиграла, а потом потянула папу за руку и заявила, что он должен пойти с ней гулять.
«Пап, не отставай», – заявила Мария.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница Кудрявцевой. Многих умилили семейные кадры. А вот наряд девочки некоторых возмутил.
«Машенька красотка, но только что ж вы ее, как мальчишку одели. Шапка мальчуковая, куртка тоже. Кажется, как будто мальчик», «Отличный образ, тем более для похода в кафе. У нее „вагон“ пестрых, ярких курток. Маша всегда такая куколка», «Так одевают детей в Европе. Все однотонные», «Зачем нарядили, как мальчика?» — стали писать в Сети.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды