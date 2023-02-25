«Зачем нарядили, как мальчика?»: Кудрявцева засняла четырехлетнюю дочку, которая с папой повеселилась в кафе

На этот раз Кудрявцева посвятила вечер семье. Супруги решили вместе выйти в свет. они пришли вместе с наследнице в кафе. Телеведущая сделала трогательные кадры. Она засняла, как Макаров учит дочку играть в «Камень, ножницы, бумага». Но девочка проиграла, а потом потянула папу за руку и заявила, что он должен пойти с ней гулять.

«Пап, не отставай», – заявила Мария.

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