«Молодец, помощница моя!»: Лера Кудрявцева засняла, как четырехлетняя дочка сама готовит кекс на кухне (видео)

На этот раз началась Масленица. Накануне Лера решила заняться готовкой, а наследница стала ей помогать. Телеведущая запечатлела, как девочка в лосинах и футболке бегала по дому. А потом она встала у столешницы и начала месить тесто венчиком. При этом Мария очень старалась.

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