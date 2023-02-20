«Молодец, помощница моя!»: Лера Кудрявцева засняла, как четырехлетняя дочка сама готовит кекс на кухне (видео)

Лера Кудрявцева уже давно строит карьеру на телевидении. Она стала одной из самых известных ведущих в стране. Блондинка предстает на публике в роскошных нарядах. Однако свободное время она проводит время с дочкой Марией, поэтому одевается в спортивную одежду. На днях они покатались на фигурных коньках.
На этот раз началась Масленица. Накануне Лера решила заняться готовкой, а наследница стала ей помогать. Телеведущая запечатлела, как девочка в лосинах и футболке бегала по дому. А потом она встала у столешницы и начала месить тесто венчиком. При этом Мария очень старалась.
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«Машуль, что мы делаем с тобой?» — спросила Кудрявцева.
«Кекс», — пояснила девочка.
«Будем с тобой сейчас печь кекс. Молодец, помощница моя!» — ответила ведущая.
Поклонники восхитились маленькой дочкой звезды. Четырехлетняя кроха давно проявляет интерес к домашним делам, кормит кота. При этом она ходит в элитный садик, где учит английский язык. А также Мария посещает занятия по танцам. Зачастую Лера возит ее на море. А папа Игорь Макаров приобщил ее к спорту.