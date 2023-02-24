«Принц - лишь вишенка на торте»: темнокожая русалочка рассказала, зачем нужно смотреть новый фильм Disney

Даже в толерантных американских соцсетях развернулась целая кампания против темнокожей русалочки Холли Бэйли – под хэштегом #NotMyAriel. Но сама 22-летняя певица уже не обращает внимания на весь этот негатив и гордо несет свое знамя «цветной» актрисы.

В новом интервью она рассказала, почему стоит посмотреть новый диснеевский фильм с ее участием.

«Что прекрасно в этой версии «Русалочки», так это то, что она намного современнее… Когда мы видели ее в юности, она отказалась от всего ради парня. Но я не думаю, что это отражает современных женщин. Сейчас эта история больше о том, что Ариэль нашла свободу для себя благодаря этому миру (суше, - Прим. авт.), которым она одержима. Принц Эрик ​это вишенка на торте. Но дело не только в нем», - говорит Холли в беседе с журналом The Face. «Ариэль жаждет чего-то большего. Она еще не совсем знает, что это такое, но ей нужно быть храброй, чтобы найти это самостоятельно. Будучи вдали от всех своих близких впервые в жизни. Мне очень понравились эти темы познания, что страх — это нормально и нужно преодолевать его».

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