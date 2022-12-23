Режиссер новой «Русалочки» объяснил, почему на роль Ариэль выбрана темнокожая актриса

Выбор темнокожей певицы Холли Бэйли на роль русалочки Ариэль в новой киноадаптации Disney в свое время вызвал много споров. Ну как морская героиня с бледной кожей вдруг стала мулаткой? Наверняка для того, чтобы поддержать западные тенденции против расизма и за толерантность.

Однако в своем интервью режиссер картины Роб Маршалл высказался, что никакая современная повестка не влияла на выбор актрисы. Мол, ее происхождение не учитывалось при кастинге.

«Мы просто искали лучшую актрису на эту роль — и точка. Конец, — сказал Роб изданию EW. — Мы посмотрели всех кандидатов и все национальности».

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