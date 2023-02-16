Новый тизер «Русалочки» показал больше Ариэль и представил ведьму Урсулу

15 февраля кинокомпания Disney опубликовала новый тизер своей киноадаптации «Русалочки». Зрители смогли увидеть больше темнокожей Холли Бэйли в роли Ариэль, а также других русалок. В самом конце ролика впервые была представлена морская ведьма Урсула. Если, конечно, вы разглядите ее под водой…
Напомним, злодейку Урсулу сыграла 52-летняя комедиантка Мелисса Маккарти, обладающая пышными формами. Роль подводного короля Тритона исполнил Хавьер Бардем, а принца, в которого влюбилась Русалочка, — молодой британский красавчик Джона Хауэр-Кинг.
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Релиз картины намечен на 26 мая 2023 года, но российские зрители вряд ли увидят его в официальном прокате.