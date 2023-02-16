Новый тизер «Русалочки» показал больше Ариэль и представил ведьму Урсулу

«Русалочка»

«Русалочка». Фото: стоп-кадр из тизера фильма Disney 2023 года

Релиз картины намечен на конец весны 2023 года.

15 февраля кинокомпания Disney опубликовала новый тизер своей киноадаптации «Русалочки». Зрители смогли увидеть больше темнокожей Холли Бэйли в роли Ариэль, а также других русалок. В самом конце ролика впервые была представлена морская ведьма Урсула. Если, конечно, вы разглядите ее под водой…

Напомним, злодейку Урсулу сыграла 52-летняя комедиантка Мелисса Маккарти, обладающая пышными формами. Роль подводного короля Тритона исполнил Хавьер Бардем, а принца, в которого влюбилась Русалочка, — молодой британский красавчик Джона Хауэр-Кинг.

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Релиз картины намечен на 26 мая 2023 года, но российские зрители вряд ли увидят его в официальном прокате.

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