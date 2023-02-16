Новый тизер «Русалочки» показал больше Ариэль и представил ведьму Урсулу

15 февраля кинокомпания Disney опубликовала новый тизер своей киноадаптации «Русалочки». Зрители смогли увидеть больше темнокожей Холли Бэйли в роли Ариэль, а также других русалок. В самом конце ролика впервые была представлена морская ведьма Урсула. Если, конечно, вы разглядите ее под водой…