«Еле впихнула своих девчонок»: Семенович обнажила округлый бюст в бане, прикрывшись веником (фото)

Анна Семенович

Анна Семенович. Фото: соцсети звезды

Певица поделилась откровенными кадрами. Она пожаловалась, что ее прелести помещаются не во все купальники.

Анна Семенович является популярной исполнительницей. Много лет она была солисткой группы «Блестящие». Теперь артистка активно строит сольную карьеру. Она предпочитает выпускать позитивные и заводные песни. Однако поклонники ее также любят за эффектную внешность. Звезда постоянно старается постройнеть. 

Примечательно, что Анна в прошлом году выпустила коллекцию белья и купальников для женщин с формами. Сама она умело подбирает наряды, которые корректируют фигуру. А вот на пляже певица порой показывает формы. На этот раз она отправилась в баню. Семенович пожаловалась, что ей выдали топик, который стиснул все ее прелести. 

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«Я опять столкнулась с несправедливостью! Пришла в баню, а тут дают белье для груди. И я еле впихнула своих девчонок. Меня сдавило, не могу дышать. Слава богу, что я взяла купальник. Опять прижимают пышногрудых женщин. Какая-то дискриминация», — заявила звезда.

Поклонники восхитились формами Анна. Позже она решила запечатлеться в бочке с водой. Свою грудь певица прикрыла веником. Многие ее осыпали комплиментами.

«Так уже можно не прятаться за веником», «Ты моя булочка», «Какие богатые формы», «Ох, какая распаренная», — стали писать пользователи Сети.

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