«Еле впихнула своих девчонок»: Семенович обнажила округлый бюст в бане, прикрывшись веником (фото)

Анна Семенович является популярной исполнительницей. Много лет она была солисткой группы «Блестящие». Теперь артистка активно строит сольную карьеру. Она предпочитает выпускать позитивные и заводные песни. Однако поклонники ее также любят за эффектную внешность. Звезда постоянно старается постройнеть.
Примечательно, что Анна в прошлом году выпустила коллекцию белья и купальников для женщин с формами. Сама она умело подбирает наряды, которые корректируют фигуру. А вот на пляже певица порой показывает формы. На этот раз она отправилась в баню. Семенович пожаловалась, что ей выдали топик, который стиснул все ее прелести.
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«Я опять столкнулась с несправедливостью! Пришла в баню, а тут дают белье для груди. И я еле впихнула своих девчонок. Меня сдавило, не могу дышать. Слава богу, что я взяла купальник. Опять прижимают пышногрудых женщин. Какая-то дискриминация», — заявила звезда.
Поклонники восхитились формами Анна. Позже она решила запечатлеться в бочке с водой. Свою грудь певица прикрыла веником. Многие ее осыпали комплиментами.
«Так уже можно не прятаться за веником», «Ты моя булочка», «Какие богатые формы», «Ох, какая распаренная», — стали писать пользователи Сети.