«Еле впихнула своих девчонок»: Семенович обнажила округлый бюст в бане, прикрывшись веником (фото)

Примечательно, что Анна в прошлом году выпустила коллекцию белья и купальников для женщин с формами. Сама она умело подбирает наряды, которые корректируют фигуру. А вот на пляже певица порой показывает формы. На этот раз она отправилась в баню. Семенович пожаловалась, что ей выдали топик, который стиснул все ее прелести.

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