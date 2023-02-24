Тайно приехала в Израиль: Собчак встретилась с преобразившейся Вайкуле (фото)

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: кадр из YouTube-канала

Певица дала интервью знаменитой телеведущей накануне своего концерта в Тель-Авиве.

Ксения Собчак в последнее время много путешествует. Лишь недавно она открыто призналась, что получила израильский паспорт. Однако телеведущая продолжает жить в России, посещать светские рауты и даже отдыхала с Константином Богомоловым на Алтае в январе.

А на днях блондинка стала делится кадрами с сыном Платоном. Она красовалась на побережье в Дубае. Но оказалось, что звезда находится не там. 

23 февраля Собчак отметилась в Тель-Авиве. Она увиделась с Лаймой Вайкуле перед концертом, который певица готовилась дать вечером. Как оказалось, телеведущая уговорила ее на интервью. В соцсетях появились кадры, на которых Ксения позировала с подругой Аллы Пугачевой. 

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Вайкуле в прошлом году занималась здоровьем. Она тяжело болеет. Певица стала носить платки, но теперь у нее отрасли волосы. Некоторые пользователи Сети считают, что артистку с трудом можно узнать. А Собчак пока молчит о том, что оказалась в Израиле. 

Ксения Собчак и Лайма Вайкуле. Фото: соцсети

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