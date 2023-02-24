Тайно приехала в Израиль: Собчак встретилась с преобразившейся Вайкуле (фото)

Ксения Собчак в последнее время много путешествует. Лишь недавно она открыто призналась, что получила израильский паспорт. Однако телеведущая продолжает жить в России, посещать светские рауты и даже отдыхала с Константином Богомоловым на Алтае в январе.

А на днях блондинка стала делится кадрами с сыном Платоном. Она красовалась на побережье в Дубае. Но оказалось, что звезда находится не там.