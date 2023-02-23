Собчак в купальнике запечатлелась с подросшим сыном на элитном пляже: Платон заскучал в роскоши (фото)

Ксения Собчак уже давно стала известной персоной. Она продолжает снимать свои проекты и брать интервью у именитых персон. Однако в прошлом году блондинка оказалась в центре скандала и даже на время покидала страну. Но теперь телеведущая снова работает в Москве и посещает светские рауты. На этот раз звезда устроила себе отпуск.
На этот раз Собчак отдыхает со своим сыном Платоном от первого брака и дочкой Константина Богомолова Анной в Дубае. Она решила показать пляжное вото. Блондинка в купальнике и чалме покрасовалась на шезлонге. Она даже накрасила губы алой помадой. Рядом с ней загорал маленький Платон. Мальчик заскучал на элитном пляже.
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Ксения Собчак с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как гламурно выглядит Ксения. При этом многие посчитали, что мальчик стал еще больше похож на папу. «Главное и то, на что бросился мой взгляд fashionista: красная помада, в тон трендового купальника, крутые очечи, атласная чалма», «Мальчик скучает», «Зачем губная помада на пляже?», «Вот и отдых с гламурной мамой», — стали писать подписчики.
Платон Виторган. Фото: соцсети звезды