Собчак в купальнике запечатлелась с подросшим сыном на элитном пляже: Платон заскучал в роскоши (фото)

На этот раз Собчак отдыхает со своим сыном Платоном от первого брака и дочкой Константина Богомолова Анной в Дубае. Она решила показать пляжное вото. Блондинка в купальнике и чалме покрасовалась на шезлонге. Она даже накрасила губы алой помадой. Рядом с ней загорал маленький Платон. Мальчик заскучал на элитном пляже.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».