«Вызвала большую горечь и разочарование»: Газманов осудил уехавшую из страны Пугачеву за ее высказывания

«Конечно, Алла такое влияние в свое время оказала на страну и ее поклонники остались. Они до сих пор верят, что она, может быть, изменит свое мнение. Мне сложно это прогнозировать. Для меня лично Алла Борисовна с ее последними высказываниями вызвала большую горечь и разочарование. Это же надо так относится к своим поклонникам, к своей стране. Я даже не хочу это обсуждать. Неприятно», – заявил Газманов.

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Певец пояснил, что в новой песне есть строчка, в которой он говорит обо всех, кто покинул страну: «Кто-то может предать, кто-то может уйти, кто-то прячет звериный оскал, не заставить Россию покорно идти по указанным кем-то местам». Также Олег заявил, что этих людей меньшенство.

«Сколько можно перемалывать Аллы Борисовну и Галкина*? Это вброс, я думаю», – добавил он.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.