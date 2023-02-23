«Вызвала большую горечь и разочарование»: Газманов осудил уехавшую из страны Пугачеву за ее высказывания

Олег Газманов уже много лет выступает на сцене. В этом году он отмечает 55 лет своего творчества. На этот раз артист нашел время в своем графике и дал интервью для Алены Жигаловой. Он рассказал, что для него важно и как его раздражают фейки, которые появляются о нем в Интернете. Также Олег высказался об Алле Пугачевой, которая в прошлом году уехала из России.
«Конечно, Алла такое влияние в свое время оказала на страну и ее поклонники остались. Они до сих пор верят, что она, может быть, изменит свое мнение. Мне сложно это прогнозировать. Для меня лично Алла Борисовна с ее последними высказываниями вызвала большую горечь и разочарование. Это же надо так относится к своим поклонникам, к своей стране. Я даже не хочу это обсуждать. Неприятно», – заявил Газманов.
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Певец пояснил, что в новой песне есть строчка, в которой он говорит обо всех, кто покинул страну: «Кто-то может предать, кто-то может уйти, кто-то прячет звериный оскал, не заставить Россию покорно идти по указанным кем-то местам». Также Олег заявил, что этих людей меньшенство.
«Сколько можно перемалывать Аллы Борисовну и Галкина*? Это вброс, я думаю», – добавил он.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Ольга Газманов. Фото: кадр из шоу «Алена. Блин»