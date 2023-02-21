Галкин* приехал в Баку: продолжает путешествовать без Пугачевой

Примечательно, что Галкин* недавно посетил Тбилиси. Он собрал полный зал зрителей. А 21 февраля юморист оказался в Баку. Он поделился кадрами из гостиницы с панорамными окнами с видом на побережье.

«Баку — невероятно красивый город», — заявил артист.

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Еще недавно он делился кадрами с детьми. По все видимости, шоумен продолжил путешествие без Пугачевой. К слову, ранее он также признался, что пропустит и день рождения жены, так как в этот день у него будет концерт.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.