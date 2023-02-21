Галкин* приехал в Баку: продолжает путешествовать без Пугачевой

Максим Галкин* уже давно стал знаменитым. Он вел передачи и давал концерты. В 2022 году артист предпочел уехать из страны. Его жена Алла Пугачева вывезла детей Лизу и Гарри в Израиль. Теперь двойняшки учатся в местной школе. Примадонна зачастую ходит в театр и на концерты. А вот муж певицы в этом году возобновил гастроли.
Примечательно, что Галкин* недавно посетил Тбилиси. Он собрал полный зал зрителей. А 21 февраля юморист оказался в Баку. Он поделился кадрами из гостиницы с панорамными окнами с видом на побережье.
«Баку — невероятно красивый город», — заявил артист.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Еще недавно он делился кадрами с детьми. По все видимости, шоумен продолжил путешествие без Пугачевой. К слову, ранее он также признался, что пропустит и день рождения жены, так как в этот день у него будет концерт.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.