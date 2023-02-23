Клава Кока выложила откровенное фото, подразнив женихов: продемонстрировала «щель порока»

На этот раз Клава решила найти плюс в случившемся. Она облачилась в тугие шорты и укороченную футболку. Певица задрала ногу, блеснув «межножьем». Она кокетливо наклонилась, оголив свое декольте. Блондинка продемонстрировала «щель порока».

«Обещала сильно не агриться, но сливать личные номера - это жестко!! Пару дней живу в каком-то аду… Okay, раз уж мой номер слили, то давайте уже с пользой. Звони и зови меня замуж», – написала звезда.

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