Клава Кока выложила откровенное фото, подразнив женихов: продемонстрировала «щель порока»

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она выпускает заводные песни и выступает в смелых нарядах. Певица строит карьеру, но мечтает о семье и детях. Примечательно, что она в свои 26 лет не перестает следить за фигурой и порой делится пикантными фото. Звезда на днях отправилась на гастроли, во время которого ее телефон слили в Сеть.
На этот раз Клава решила найти плюс в случившемся. Она облачилась в тугие шорты и укороченную футболку. Певица задрала ногу, блеснув «межножьем». Она кокетливо наклонилась, оголив свое декольте. Блондинка продемонстрировала «щель порока».
«Обещала сильно не агриться, но сливать личные номера - это жестко!! Пару дней живу в каком-то аду… Okay, раз уж мой номер слили, то давайте уже с пользой. Звони и зови меня замуж», – написала звезда.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены ее видами. Многих взбудоражил пикантный кадр. «Теперь могу официально сказать, что я пыталась и я дозвонилась», «Крутая», «Ого, какие формы», «До такой степени мужика не хватает?», «Это провокационно», «Не в лучшем свете», «Оголять грудь тут уместно?», «Дерзкая», — стали писать подписчики.