Клава Кока в платье сверкнула «ложбинкой греха», но Регина Тодоренко затмила певицу, оголив «бугры страсти»

На этот раз Клава облачилась в черное мини-платье и укороченную футболку. Она засветила свою «ложбинку греха». Певица встретила Регину Тодоренко, с которой с радостью пообщалась. Они стали вместе красоваться на камеру. Телеведущая в салатовом платье выставила свое декольте напоказ. Она оголила «бугры страсти».

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