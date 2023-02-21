Клава Кока в платье сверкнула «ложбинкой греха», но Регина Тодоренко затмила певицу, оголив «бугры страсти»

Клава Кока за последние пять лет стала особенно популярной. Она регулярно дает концерты и выпускает новые песни. Блондинка в свои 26 лет мечтает о свадьбе и детях. Она делает все, чтобы привлекать внимание мужчин. Наряды у артистки порой очень смелые. Недавно звезда вернулась в Москву и отметилась на съемках.
На этот раз Клава облачилась в черное мини-платье и укороченную футболку. Она засветила свою «ложбинку греха». Певица встретила Регину Тодоренко, с которой с радостью пообщалась. Они стали вместе красоваться на камеру. Телеведущая в салатовом платье выставила свое декольте напоказ. Она оголила «бугры страсти».
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Поклонники заметили, что Регина, которая растит двоих детей, затмила юную артистку. Они посчитали, что у мамы двоих детей формы более соблазнительные. «Какие две кокетки», «Неожиданно Клаву затмили своим декольте», «Ого, какие леди», «Тут Регина выглядит особенно броско», — стали писать пользователи Сети.