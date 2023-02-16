Клава Кока в крохотном платье затмила Иду Галич: откровенное декольте против «гром-бедер»

Клава Кока уже больше пяти лет выступает на сцене. Она стала такой популярной, что теперь собирает целые стадионы. Певица не скрывает, что она носит смелые наряды. Блондинку зовут на съемки новых шоу. Она не только блистает на сцене, но и порой сидит в кресле жюри. Звезда не скрывает, что ищет себе жениха.
На этот раз Клава заинтриговала новыми кадрами. Она предстала в черном мини-платье и серебристых ботильонах. Ей покрасили волосы. Певица подчеркнула свою фигуру «восьмерку». Она виляла бедрами, рядом с ней шла Ида Галич, которая щегольнула в платье с откровенным декольте. Они шли, держась за руки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были сражены увиденным. Многие осыпали комплиментами подруг. Другие отметили, что Клава в своем мини затмила блогершу.
«Ну прям конфетки», «Какая у вас фигурка», «Ида на вашем фоне поблекла», «Все-таки фигура у вас сочная», «Какие две красотки», «Холостячки», — стали писать подписчики.