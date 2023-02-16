Клава Кока в крохотном платье затмила Иду Галич: откровенное декольте против «гром-бедер»

На этот раз Клава заинтриговала новыми кадрами. Она предстала в черном мини-платье и серебристых ботильонах. Ей покрасили волосы. Певица подчеркнула свою фигуру «восьмерку». Она виляла бедрами, рядом с ней шла Ида Галич, которая щегольнула в платье с откровенным декольте. Они шли, держась за руки.

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