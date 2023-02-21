«Прям другой уровень жизни!»: Ксения Собчак уехала с подросшим сыном и падчерицей в Дубай (видео)

На этот раз Собчак решила провести время в Дубае. Она выложила кадры, на которых заселяется в шикарный отель. Платон с радостью взял сок с подноса и стал осматривать номер. Он также подурачился с мамой и даже повалялся на полу с дочкой Богомолова от прошлых отношений Анной. Они веселились и смеялись.

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