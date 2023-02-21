«Прям другой уровень жизни!»: Ксения Собчак уехала с подросшим сыном и падчерицей в Дубай (видео)

Ксения Собчак давно стала знаменитостью. Она вела множество телевизионных передач, а также была ведущей премий и концертов. Теперь блондинка создает свои проекты и регулярно берет интервью у именитых персон. А вот свободное время она посвящает семье. Звезда в январе ездила на Алтай с мужем Константином Богомоловым. А теперь она устроила отдых сыну Платону.
На этот раз Собчак решила провести время в Дубае. Она выложила кадры, на которых заселяется в шикарный отель. Платон с радостью взял сок с подноса и стал осматривать номер. Он также подурачился с мамой и даже повалялся на полу с дочкой Богомолова от прошлых отношений Анной. Они веселились и смеялись.
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«Вот и начались детские каникулы в наших школах! Приехали на виллу Malakiya Villas в Madinat Jumeirah (там где Dar al Masyaf). Прям другой уровень жизни! Дети в полном счастье! Мы тоже. Совсем другое ощущение, чем просто жить в номере, буду рассказывать о впечатлениях от детских каникул!» — написала Собчак.
Пользователи Сети отметили, что Платон подрос. Многие также удивились, что у детей так рано начались каникулы.