Ужасающие и нелепые наряды на «Грэмми-2023»: Бейонсе своим безвкусием ошарашила даже Собчак

В этот вечер Дженнифер Лопес тоже красовалась в платье Gucci. она выбрала струящийся шифоновый наряд с прозрачной юбкой. Певица решила не прятать достоинства своей фигуры. Пара бриллиантовых змей от Bvlgari украшала ее шею.

Ее сопровождал муж Бен Аффлек, который был таким грустным, что стал главным героем премии. Уже несколько дней в Сети обсуждают, почему он был так расстроен. А вот Лопес свои полуголым нарядом навлекла на себя критику хейтеров.