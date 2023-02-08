Ужасающие и нелепые наряды на «Грэмми-2023»: Бейонсе своим безвкусием ошарашила даже Собчак

На днях в Лос-Анджелесе состоялась премия «Грэмми». Звезда уже по-традиции готовились к этому событию. Каждая певица ищет себе наряд еще за несколько месяцев до красной дорожке. Однако в этом году даже именитые персоны попали в просак. И в центре внимания была Бейонсе, которая победила в четырех номинациях.
На сцен Бейонсе блистала в платье с испанской серебристой юбкой. Наряд Gucci подчеркнул ее формы. Корсет нюдового цвета выгодно обрамил талию. Певица дополнили наряд, который стоит около 500 тысяч рублей, длинными перчатками. А вот для красной дорожки артистка выбрала черное платье-бюстье в пол Schiaparelli.
«Окей, Gucci в расчет не берем, это было ожидаемо плохо. Но как можно было плохо выглядеть в Schiaparelli? Взять ту же Доджу Кэт – на нее хочется смотреть, все безумно актуально. Она задает тренды сейчас. Даже на Карди Би (она отдала дань уважения Пако Рабану) смотреть приятнее, хотя к ней часто бывают вопросики», – разочарованно высказалась Ксения Собчак.
Бейонсе. Фото: соцсети звезды
В этот вечер Дженнифер Лопес тоже красовалась в платье Gucci. она выбрала струящийся шифоновый наряд с прозрачной юбкой. Певица решила не прятать достоинства своей фигуры. Пара бриллиантовых змей от Bvlgari украшала ее шею.
Ее сопровождал муж Бен Аффлек, который был таким грустным, что стал главным героем премии. Уже несколько дней в Сети обсуждают, почему он был так расстроен. А вот Лопес свои полуголым нарядом навлекла на себя критику хейтеров.
Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды
Лиззо наградили за «Лучшую запись» года. Певица обладает нестандартной фигурой, поэтому любит выбирать необычные наряды.
34-летняя артистка выбрала лук Dolce & Gabbana, которым словно принесла весну на ковровую дорожку. Она в платье-бюстье с корсетом цвета мандарина подчеркнула свои достоинства. Изюминкой образа стала цветочная накидка, которую она также натягивала на голову, что является трендом сезона.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Лиззо. Фото: соцсети звезды
Певица Карди Би отличается особым вкусом. Она любит выглядеть провокационно. На этот раз артистка пришла в фантастическом платье от индийского дизайнера Gaurav Gupta. Платье с прозрачными вставками, плавными линиями дополнялось шляпкой инопланетянки и космическими волнами. Ксения Собчак именно этот образ назвала лучшим на премии.
Карди Би. Фото: соцсети звезды