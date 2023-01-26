«Счастье»: Собчак беззаботно извалялась в сугробе с Богомоловым на Алтае (фото)

Уже несколько дней Ксения делится кадрами то из бани, то с прогулок. На этот раз она запечатлелась с мужем Константином Богомоловым. Супруги облачились в пуховые брюки и куртки. Телеведущая даже отказалась от макияжа. Собчак решила придаться беззаботности. Она повалялась с мужем в снежных сугробах.

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