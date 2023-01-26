«Счастье»: Собчак беззаботно извалялась в сугробе с Богомоловым на Алтае (фото)

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Global Look Press

Телеведущая поделилась умилительным фото. Она наслаждается отдыхом на юго-востоке Западной Сибири.

Ксения Собчак является одной из самых известных персон в стране. Она много лет работает на телевидении. Блондинка любит быть в центре внимания. Она редко пропускает красные дорожки. Минувший год был сложным для Собчак. Она на время даже покидала Россию. А вот отпуск звезда решила провести на Алтае.

Уже несколько дней Ксения делится кадрами то из бани, то с прогулок. На этот раз она запечатлелась с мужем Константином Богомоловым. Супруги облачились в пуховые брюки и куртки. Телеведущая даже отказалась от макияжа. Собчак решила придаться беззаботности. Она повалялась с мужем в снежных сугробах. 

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Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети звезды

«Счастье», — написала звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией.

«Вот из таких моментов и складывается счастливая жизнь», «Горы, снег, чистый воздух, что может быть круче для счастья!», «Это Константин? Показалось, что Плющенко», «Это шикарный отдых», — стали писать подписчики.

 

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