Наталья Рудова в крохотном платье блеснула своими «мячиками»: когда есть что показать

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Актриса решила показать, как выглядела после съемок в шоу «Звезды в Африке», когда похудела на 10 кг.

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она обладает эффектной внешностью, поэтому многие отмечают, что режиссер предлагают играть ей роковых красоток. Актриса также без стеснения оголяется в кадре. Зачастую она и в обычно жизни едва прикрывает свои прелести. При этом звезда не довольна собой, хотя в 39 лет у нее спортивная фигура.

На этот раз Рудова вспомнила, когда была довольна своими  формами. Она участвовала в шоу «Звезды в Африке», где не всегда участники добывали еду. Тогда блондинка похудела на 10 кг. На фото она позировала в алом мини-платье на тонких бретельках. Наряд подчеркнул ее упругую грудь. Наталья блеснула идеальными изгибами. 

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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядела Наталья. Многие отметили, что и сейчас она может похвастаться не менее соблазнительными формами. «Ну вы любите себя», «Да, у вас и сейчас все идеально», «Какая куколка», «Не дразните нас», «Тут грудь, как два мячика», — стали писать подписчики.

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