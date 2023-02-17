Наталья Рудова в крохотном платье блеснула своими «мячиками»: когда есть что показать

На этот раз Рудова вспомнила, когда была довольна своими формами. Она участвовала в шоу «Звезды в Африке», где не всегда участники добывали еду. Тогда блондинка похудела на 10 кг. На фото она позировала в алом мини-платье на тонких бретельках. Наряд подчеркнул ее упругую грудь. Наталья блеснула идеальными изгибами.

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