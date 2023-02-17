Наталья Рудова в крохотном платье блеснула своими «мячиками»: когда есть что показать

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она обладает эффектной внешностью, поэтому многие отмечают, что режиссер предлагают играть ей роковых красоток. Актриса также без стеснения оголяется в кадре. Зачастую она и в обычно жизни едва прикрывает свои прелести. При этом звезда не довольна собой, хотя в 39 лет у нее спортивная фигура.
На этот раз Рудова вспомнила, когда была довольна своими формами. Она участвовала в шоу «Звезды в Африке», где не всегда участники добывали еду. Тогда блондинка похудела на 10 кг. На фото она позировала в алом мини-платье на тонких бретельках. Наряд подчеркнул ее упругую грудь. Наталья блеснула идеальными изгибами.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядела Наталья. Многие отметили, что и сейчас она может похвастаться не менее соблазнительными формами. «Ну вы любите себя», «Да, у вас и сейчас все идеально», «Какая куколка», «Не дразните нас», «Тут грудь, как два мячика», — стали писать подписчики.