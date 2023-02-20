«Дети страдают»: Муцениеце призналась, что Прилучный и его беременная жена Брутян отказались прийти на детский праздник

Недавно Прилучный снова женился. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян. А на днях подтвердились слухи, что пара ждет ребенка. Как оказалось, с первой женой артист почти не общается и даже проигнорировал день рождения сына в этом году. Муцениеце сожалеет, что новая жена Павла даже не пытается с ней дружить.

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«Я пригласила на день рождения и Пашу с его новой семьей, и маму Любу. И никто из них не придет. Ну, может, хоть мама Люба, я надеюсь, что она придет. Мне кажется, ей это важно. И важно то, что уже никому и ни с кем нечего делить. Это вообще реально, чтобы все люди дружили, любили друг друга, общались нормально. Без всяких таких ситуаций: я делаю вид, что тебя не существует. Вот это самый бред, мне кажется. Дети все равно это чувствуют и страдают. Миюшка очень сильно, больше чем Тима», — пояснила Агата.

Напомним, что праздник Тимофея состоялся в январе. Но актриса только сейчас сняла влог, где решилась на откровение.