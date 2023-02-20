Муж доволен: Кейт Миддлтон в белоснежном платье в пол позволила себе дерзкий поступок на премии BAFTA

Накануне в Лондоне состоялась премия BAFTA. Принц Уильям с 2010 года является президентом этой благотворительной организации. Он появился в смокинге с бархатным пиджаком и бабочкой на красной дорожке.

Миддлтон облачилась в белоснежное платье в пол любимого дизайнера Alexander McQueen. Элегантный наряд дополнили черные длинные перчатки. Многих удивило, что на ней были золотые серьги Zara стоимостью 1500 рублей.

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