Муж доволен: Кейт Миддлтон в белоснежном платье в пол позволила себе дерзкий поступок на премии BAFTA

Кейт Миддлтон уже давно стала частью королевской семьи Великобритании. Она выполняет наложенные на нее высоким положением обязанности, растит троих детей. При этом в 41 год принцесса Уэльская появляется на светских раутах: она подбирает роскошные наряды и простые луки из масс-маркета. Жена принца Уильяма обычно не нарушает королевский протокол.
Накануне в Лондоне состоялась премия BAFTA. Принц Уильям с 2010 года является президентом этой благотворительной организации. Он появился в смокинге с бархатным пиджаком и бабочкой на красной дорожке.
Миддлтон облачилась в белоснежное платье в пол любимого дизайнера Alexander McQueen. Элегантный наряд дополнили черные длинные перчатки. Многих удивило, что на ней были золотые серьги Zara стоимостью 1500 рублей.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Примечательно, что у Кэтрин было игривое настроение. Она то и дело шепталась с супругом. А в какой-то момент принцесса Уэльская позволила себе дерзкий поступок. Она шлепнула своего мужа по пятой точке. Многие восхитились тем, что даже спустя больше 10 лет брака у пары страстные отношения. Принц Уильям весь вечер не переставал улыбаться, явно довольный своей женой.