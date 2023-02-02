Ей даже присвистнули: Кейт Миддлтон в изумрудном пальто с эффектом стройности и сапожках щегольнула на рынке

В последнее время у Миддлтон много мероприятий. 31 января она отправилась в Йоркшир с визитом. Она побывала на рынке Киргейт в городе Лидс, где пообщалась с продавцами и покупателями. Для такого случая жена принца Уильяма выбрала изумрудное пальто ниже колен с запахом на талии. Лук дополнил белый джемпер и черные сапожки. А вот сумка была подобрана в тон пальто.

Многие присутствовавшие отметили очаровательный и добрый характер Кейт. Однако без казусных ситуаций не обошлось. Кто-то из толпы вульгарно присвистнул ей вслед. Однако принцесса сделала вид, что ничего не услышала.

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