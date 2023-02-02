Ей даже присвистнули: Кейт Миддлтон в изумрудном пальто с эффектом стройности и сапожках щегольнула на рынке

Кейт Миддлтон является часть британской королевской семьи. В последнее время на нее обращено много внимания. Это связано со скандальными мемуарами принца Гарри, которые недавно вышли. Он рассказал много неприятных историй о родне. А также после смерти королевы Елизаветы II у принцессы Уэльской прибавилось обязанностей.
В последнее время у Миддлтон много мероприятий. 31 января она отправилась в Йоркшир с визитом. Она побывала на рынке Киргейт в городе Лидс, где пообщалась с продавцами и покупателями. Для такого случая жена принца Уильяма выбрала изумрудное пальто ниже колен с запахом на талии. Лук дополнил белый джемпер и черные сапожки. А вот сумка была подобрана в тон пальто.
Многие присутствовавшие отметили очаровательный и добрый характер Кейт. Однако без казусных ситуаций не обошлось. Кто-то из толпы вульгарно присвистнул ей вслед. Однако принцесса сделала вид, что ничего не услышала.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Образ Кейт нельзя назвать трендовым. Он базовый, классический. Относительно моделирования фигуры – это хороший вариант. Мы видим идеальные «песочные часы» за счет плеча, пуговиц на талии и трапеции низа пальто.
Визуальная коррекция была бы более яркой, если бы и сапоги были подобраны в тон пальто и сумочки.
Что касается цвета. Обычно королевскими цветами называют синий и пурпурный, пол зеленый я не слышал», – высказался эксперт.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro