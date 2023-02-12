Ушла любовь? Меган Фокс удалила из социальной сети все фото с женихом Machine Gun Kelly

Фанаты звездной пары – актрисы Меган Фокс и певца Machine Gun Kelly – обеспокоены.
12 февраля 36-летняя голливудская артистка неожиданно удалила со своей страницы в социальной сети (той самой, заблокированной в России) все фотографии с женихом. И ничего не объяснила. Только сделала пост с цитатой из песни Бейонсе, которую поклонники тут же «расшифровали», как намек на мужскую измену.
«Вы можете почувствовать нечестность на вкус / она повсюду в вашем дыхании», — подписала новый пост Меган.
«Что происходит?» — пишут в комментариях фанаты с плачущими смайликами.
«Вы уже все?»
«О, черт возьми, она удалила все свои фото с MGK».
Поклонники не верят, что помолвленная пара могла расставаться. Фокс же совсем недавно так трогательно поддержала возлюбленного, когда он пролетел мимо «Грэмми».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, отношения двух американских звезд начались летом 2020 года. В начале 2022-го они объявили о помолвке, но со свадьбой, почему-то, тянут до сих пор.