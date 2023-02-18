«Моя большая армянская семья»: беременная Брутян показала, как ее поздравила красавица-теща Прилучного и родня

На этот раз Брутян отмечает день рождения. В честь 27-летия она решила поделиться новым видом. Актриса перестала скрывать интересное положение, продемонстрировав округлившийся живот в белом платье.

«Ну, привет, 27. Вхожу в свой новый год самым счастливым человеком. Он обещает быть ярким и насыщенным! Верю и очень жду», – написала она.

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