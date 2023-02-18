«Моя большая армянская семья»: беременная Брутян показала, как ее поздравила красавица-теща Прилучного и родня

Зепюр Брутян в прошлом году перестала скрывать свой роман с Павлом Прилучным. В мае они тайно расписались в ЗАГСе, а летом устроили пышную свадьбу. Влюбленные стали регулярно вместе выходить в свет. Примечательно, что еще в сентябре появились слухи, что жена звезда сериала «Мажор» беременна.
На этот раз Брутян отмечает день рождения. В честь 27-летия она решила поделиться новым видом. Актриса перестала скрывать интересное положение, продемонстрировав округлившийся живот в белом платье.
«Ну, привет, 27. Вхожу в свой новый год самым счастливым человеком. Он обещает быть ярким и насыщенным! Верю и очень жду», – написала она.
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Ночью к ней в гости направились родные. На пороге ее дома появилась мама и малыши. Теща Прилучного принесла тортик для именинницы. Она многих поразила всех тем, что выглядит моложе своих лет.
«Кто, как не моя большая армянская семья, поздравит ровно в 00:00. Люблю вас», – заявила Брутян.