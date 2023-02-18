Прилучный устроил грандиозное шоу для беременной Брутян на день рождения: расплылась в счастливой улыбке

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Он стал одним из самых успешных и востребованных актеров в стране. 8 лет Павел прожил в браке с Агатой Муцениеце, которая родила ему дочку и сына. А после развода два года артист скрывал личную жизнь. Но в 2022 году он женился на молодой коллеге Зепюр Брутян.
Еще осенью стали ходить слухи, что возлюбленная Прилучного беременна. Она стала носить объемные наряды. А после Нового года пара перестала выходить в свет. Но 18 февраля избранница актера рассекретила беременность. В свой день рождения она предстала в силуэтном платье, подчеркнув живот.
На этот раз Павел приготовил ей грандиозный сюрприз. Во дворе их дома выступили артисты с огненным шоу, фейерверками, ходулями и сказочными костюмами. Брутян вышла на улицу, укутавшись в плед. Она улыбалась от счастья.
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«С днем рождения, любимая», – написал актер.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Прилучный не делал таких красивых жестов для экс-жены. Другие отметили, что Зепюр расцвела. По всей видимости, у пары уже весной родится ребенок.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети