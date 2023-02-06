«Верю, что в твоей жизни и семье все будет хорошо»: Навка показала мужа Заворотнюк с сединой и отросшей бородой

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она дружит со многими коллегами. В ее ледовых шоу уже много лет участвует Петр Чернышев. Спортсмен продолжает выступать на льду. Даже когда его жена Анастасия Заворотнюк попала в больницу с тяжелым заболеванием, он продолжил работать, чтобы обеспечивать семью. Их дочке Миле всего 4 года.
Обычно Петр редко появляется на публике. Он не приходит на светские рауты. Все свободное время фигурист посвящает родным. Уже несколько лет нет никаких известий о том, как продвигается лечение Заворотнюк. 6 февраля спортсмен отметил день рождения. Фото с ним выложила Навка, которая показала его с отросшей бородой и сединой.
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Татьяна Навка и Петр Чернышев. Фото: соцсети звезды
«Мой светлый, надежный, талантливый Человек, друг, профессионал, единомышленник - Петр Чернышев, С днем рождения!
Уже даже не представляю наши сказки без тебя, твоего чуткого понимания, творческого видения, профессионализма, поддержки и душевности!
Петя, спасибо тебе за дружбу! Верю, что в твоей жизни и семье все будет хорошо. А мое дружеское плечо всегда рядом! Пусть твой творческий потенциал и вдохновение не иссякают, здоровье только крепчает, а счастье найдя дорогу в твой дом, навсегда останется там», – написала фигуристка.
Петр Чернышев. Фото: соцсети звезды