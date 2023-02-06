«Верю, что в твоей жизни и семье все будет хорошо»: Навка показала мужа Заворотнюк с сединой и отросшей бородой

Обычно Петр редко появляется на публике. Он не приходит на светские рауты. Все свободное время фигурист посвящает родным. Уже несколько лет нет никаких известий о том, как продвигается лечение Заворотнюк. 6 февраля спортсмен отметил день рождения. Фото с ним выложила Навка, которая показала его с отросшей бородой и сединой.

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