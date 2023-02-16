Клава Кока в юбке-поясе сразила мощными формами: потрясла на сцене своими «аппетитками»

На этот раз Клава устроила гастрольный тур. Она посетила несколько городов. Накануне певица выступила на публике в тугом топике и юбке-поясе. Она едва прикрыла свои мощные формы. Блондинка прыгала и бегала на сцене. Она засветила «ложбинку греха». Кока с улыбкой красовалась на камеру.

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