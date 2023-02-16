Клава Кока в юбке-поясе сразила мощными формами: потрясла на сцене своими «аппетитками»

Клава Кока уже давно строит карьеру. Она стала одной из молодых успешных исполнительниц в стране. Певица выпускает заводные песни, а также любит выглядеть дерзко. Она носит порой откровенные наряды, которые подчеркивают ее формы. Артистка делает все, чтобы найти себе жениха. Недавно она заинтриговала кадрами с мужской рукой, которую держала.
На этот раз Клава устроила гастрольный тур. Она посетила несколько городов. Накануне певица выступила на публике в тугом топике и юбке-поясе. Она едва прикрыла свои мощные формы. Блондинка прыгала и бегала на сцене. Она засветила «ложбинку греха». Кока с улыбкой красовалась на камеру.
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«Беларусь, Минск, вы невероятны!! Спасибо за этот сольник. Обязательно вернусь к вам!» — написала звезда.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит певица. «Просто крутая», «Какая сочная», «Просто конфетка», «Ого, какой наряд», «Видно красоту фигуры», «Сладкая груша», — стали писать подписчики.