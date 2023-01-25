«Ну у тебя и фингалета!»: Подольская вернулась из отпуска и обнаружила у крохи-сына синяк под глазом

Примечательно, что 26 января Подольская оказалась дома. Она удивилась, когда увидела своего младшего сына. Мальчик принес цветы, но на его лице был синяк прямо под глазом. Оказалось, что он травмировался, когда играл с братом, который случайно в него попал ногой.

«Ну у тебя и фингалета! Братик, Да? Тебе ножкой подзасадил», — сказала звезда.

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