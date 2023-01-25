«Ну у тебя и фингалета!»: Подольская вернулась из отпуска и обнаружила у крохи-сына синяк под глазом

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она продолжает выпускать песни и снимать клипы. При этом певица успевает растить детей. Своему мужу Владимиру Преснякову она подарила сыновей: Артемию уже семь лет, а Ивану — два года. Но недавно супруги устроили романтическое путешествие. Пара отдохнула на Мальдивах.
Примечательно, что 26 января Подольская оказалась дома. Она удивилась, когда увидела своего младшего сына. Мальчик принес цветы, но на его лице был синяк прямо под глазом. Оказалось, что он травмировался, когда играл с братом, который случайно в него попал ногой.
«Ну у тебя и фингалета! Братик, Да? Тебе ножкой подзасадил», — сказала звезда.
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Поклонники восхитились спокойствием Натальи. Многие отметили, что со всеми детьми случаются подобные казусы. К слову, певица не раз признавалась, что пользуется услугами няни. Также родные порой присматривают за детьми. Сама звезда даже начала вести свою передачу, в которой обсуждает нюансы воспитания детей со звездными гостями.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми. Фото: соцсети звезды