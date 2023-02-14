Пошалила с парнем в бассейне: Клава Кока засветила интимные ореолы своих «кнопочек» в насквозь промокшем монокини

Клава Кока уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в России. Певица часто выступает в смелых нарядах. Она старается следить за фигурой. Артистка не раз заявляла, что мечтает о свадьбы. Но лишь в День всех влюбленных звезда намекнула, что у нее есть бойфренд.
На этот раз Клава выложила интимные фото из Дубая. Она в монокини пошалила в бассейне с таинственным парнем. Певица намочила свои формы. Она засветила свою грудь и даже ореолы своих «кнопочек». Блондинка без стеснения демонстрировала свою фигуру. А избранник снимал ее на камеру. Кока не стала прикрывать свои прелести.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были заинтригованы. Многие надеются, что Клава получит свое заветное обручальное кольцо. Другие восхитились ее красотой. «Какая вы сочная», «Просто булочка с маком», «Ой, видно все», «Купальник просвечивающийся», «А парню повезло», «Как вы зажгли в бассейне», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды