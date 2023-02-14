Пошалила с парнем в бассейне: Клава Кока засветила интимные ореолы своих «кнопочек» в насквозь промокшем монокини

На этот раз Клава выложила интимные фото из Дубая. Она в монокини пошалила в бассейне с таинственным парнем. Певица намочила свои формы. Она засветила свою грудь и даже ореолы своих «кнопочек». Блондинка без стеснения демонстрировала свою фигуру. А избранник снимал ее на камеру. Кока не стала прикрывать свои прелести.

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