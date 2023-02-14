Клава Кока в кожаном мини ошеломила фанатов: аккуратно уложила прелести в тугое декольте – космос

Клава Кока уже давно строит карьеру на сцене. Она стала одной из самых популярных артисток в России за последние годы. Блондинка уже успела собрать целый стадион. Она не стесняется выглядеть броско, а ее фото в купальнике фанаты ждут с нетерпением. Недавно звезда возобновила гастроли и приехала в Минск.
На этот раз Клава выбрала для выступления особенно смелый наряд. Она облачилась в кожаную мини-юбку и тугой топ на шнуровке. Певица аккуратно уложила грудь в декольте. Она предстала на сцене, не прикрыв свои прелести. Блондинка пела и танцевала, дразня поклонников. Кока вышла к танцорам и закричала. Она была взбудоражена.
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Пользователи Сети были восхищены. Многие отметили, что Клава выглядела смело. «Как вы поместились в эти лоскуты?», «Ох, что за шальная императрица», «Ну тут все видно», «А трусики не забыла?», «Выглядишь бесподобно! Такая кошечка», «Ох, как вы дышите? Груди тесно», — стали писать подписчики.