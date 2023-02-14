Клава Кока в кожаном мини ошеломила фанатов: аккуратно уложила прелести в тугое декольте – космос

На этот раз Клава выбрала для выступления особенно смелый наряд. Она облачилась в кожаную мини-юбку и тугой топ на шнуровке. Певица аккуратно уложила грудь в декольте. Она предстала на сцене, не прикрыв свои прелести. Блондинка пела и танцевала, дразня поклонников. Кока вышла к танцорам и закричала. Она была взбудоражена.

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