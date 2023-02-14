«Дар речи потерян»: Клава Кока бесстыдно запустила руку под юбку, засветив спрятанное под ней

На этот раз Клава решила добавить перчинки. Она выложила кадры, на котором позировала в этом наряде. Певица игриво задрала подол и запустила руку под юбку. При этом она оголила свои ноги, которые расставила в стороны. Кока бесстыдно показала все свои прелести.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники были поражены. Многие отметили, что певица стала вести себя вульгарно. «Честно? Ты красивая девочка, но наряды такие тебя портят», «Шальная императрица», «Зачем руку туда сувать?», «Дар речи потерян», «Это слишком», «Срам какой», — стали писать подписчики.