«Несравнимое чувство окрыленности»: Ляйсан Утяшева раскрыла секрет, чем ее покорил Павел Воля

«Любовь. Для нее не нужен специальный день. Но романтичный флер дня сам собой навивает воспоминания… первое знакомство с Волей.

Зачастую, люди, испытывающие сильную симпатию друг к другу, совершают совсем не характерные и не типичные для здравого смысла поступки. Как, например, я (смотрите видео).

Оттенки у любви естественно разные, но само чувство нас делает прекрасней. И неважно есть ли у вас сегодня вторая половина или нет, дарите валентинку своей лучшей подруге (лично я так и делала до 19 лет) или букет цветов своей маме — это все несравнимое чувство окрыленности», – написала Утяшева.