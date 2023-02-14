«Несравнимое чувство окрыленности»: Ляйсан Утяшева раскрыла секрет, чем ее покорил Павел Воля

Ляйсан Утяшева является бывшей художественной гимнасткой. Она уже давно строит карьеру на телевидении. Зрители следят за ней, так как она ведет шоу «Новые танцы». При этом Ляйсан поддерживает очаг дома. Она счастлива в браке Павлом Волей. У супругов растут: дочка София и сын Роберт.
14 февраля Утяшева выложила трогательные кадры. Она вспомнила про первую встречу с будущим мужем. Как оказалось, юморист завоевал ее благодаря своим тонким кистям рук.
«Вот этот вод худой, красивый. А у меня фетиш на тонкие запястия. И я смотрела не на него, а на его запястия», – рассказала телеведущая.
А вот Воля оценил манеры Ляйсан, а также весь вечер у бара «зыркал» на нее, позже попросив телефон.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Любовь. Для нее не нужен специальный день. Но романтичный флер дня сам собой навивает воспоминания… первое знакомство с Волей.
Зачастую, люди, испытывающие сильную симпатию друг к другу, совершают совсем не характерные и не типичные для здравого смысла поступки. Как, например, я (смотрите видео).
Оттенки у любви естественно разные, но само чувство нас делает прекрасней. И неважно есть ли у вас сегодня вторая половина или нет, дарите валентинку своей лучшей подруге (лично я так и делала до 19 лет) или букет цветов своей маме — это все несравнимое чувство окрыленности», – написала Утяшева.