«Нам 10 лет»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля отпраздновали годовщину в роскошном ресторане в Санкт-Петербурге

«Нам 10 лет. Всем огромное спасибо за поздравления! Санкт-Петербургу спасибо за невероятный приём. Очень приятно было отметить эту дату в легендарном отеле, где останавливались наши любимые пары — Майя Плисецкая и Родион Щедрин, Владимир Высоцкий и Марина Влади, и даже Петр Ильич Чайковский со своей женой Антониной», — написала Ляйсан.

А Воля также посвятил жене стихотворение. Он наложил его на музыку. Поклонники были восхищены отношениями пары.

«Любовь не измеряется годами,

Не нужно чувства к числам подгонять,

Не сосчитать того, что было с нами,

Не рассказать, не вспомнить, не понять.

Не передать другим, им это непонятно,

Они не мы, они не знают нас.

Любовь — не путь туда или обратно.

Любовь — не век, не год, не день, не час», — написал телеведущий.