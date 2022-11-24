«Нам 10 лет»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля отпраздновали годовщину в роскошном ресторане в Санкт-Петербурге

Ляйсан Утяшева является бывшей художественной гимнасткой. Она завершила карьеру и стала работать на телевидении. Теперь поклонники знают ее как ведущую шоу «Новые танцы». Она состоит в браке с Павлом Волей. Примечательно, что пару считают одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.
Не так давно Утяшева делилась кадрами с сыном Робертом и дочкой Софией. Супруги редко показывают своих детей. А также пара устроила совместную фотосессию, развеяв слухи о разводе. 24 ноября влюбленные приехала в Санкт-Петербург. Они отпраздновали годовщину со дня свадьбы в роскошном ресторане.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Нам 10 лет. Всем огромное спасибо за поздравления! Санкт-Петербургу спасибо за невероятный приём. Очень приятно было отметить эту дату в легендарном отеле, где останавливались наши любимые пары — Майя Плисецкая и Родион Щедрин, Владимир Высоцкий и Марина Влади, и даже Петр Ильич Чайковский со своей женой Антониной», — написала Ляйсан.
А Воля также посвятил жене стихотворение. Он наложил его на музыку. Поклонники были восхищены отношениями пары.
«Любовь не измеряется годами,
Не нужно чувства к числам подгонять,
Не сосчитать того, что было с нами,
Не рассказать, не вспомнить, не понять.
Не передать другим, им это непонятно,
Они не мы, они не знают нас.
Любовь — не путь туда или обратно.
Любовь — не век, не год, не день, не час», — написал телеведущий.