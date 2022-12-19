Так выросла: Ляйсан Утяшева засняла подросшую дочку от Павла Воли у новогодней елки

Ляйсан Утяшева уже давно завершила карьеру в спорте. Раньше она была выдающейся художественной гимнасткой. А теперь Ляйсан ведет шоу «Новые танцы», а также свою кулинарную передачу. Она не скрывает, что во всем ее поддерживает муж Павел Воля. Пара порой вместе выходит в свет.
Примечательно, что Ляйсан может похвастаться стройной фигурой. При этом у нее двое детей: сыну Роберту уже девять лет, а дочке Софии семь лет. Супруги редко показывают своих наследников. При этом они хвастаются их достижениями.
Утяшева 19 декабря засняла подросшую дочку у нарядной леки. Девочка завязала волосы в хвостик. Она облачилась в темно-синий джемпер с капюшоном.
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София Воля. Фото: соцсети звезды
«Обожаю детские "почемучки": на днях София и Роберт спросили, откуда пошла традиция ставить и украшать елки на Новый Год и Рождество. Тут и я задумалась, а действительно, откуда?» – отметила Ляйсан.
«Мы в этом году елку нарядили чуть раньше, чем обычно… а обычно все бегом-бегом, только успевай. Заряжаемся новогодним настроением», – поделилась она.
Поклонники восхитились тем, как выросла София. Многие отметили, что она скорее всего похожа на маму.