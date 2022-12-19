Так выросла: Ляйсан Утяшева засняла подросшую дочку от Павла Воли у новогодней елки

Примечательно, что Ляйсан может похвастаться стройной фигурой. При этом у нее двое детей: сыну Роберту уже девять лет, а дочке Софии семь лет. Супруги редко показывают своих наследников. При этом они хвастаются их достижениями.

Утяшева 19 декабря засняла подросшую дочку у нарядной леки. Девочка завязала волосы в хвостик. Она облачилась в темно-синий джемпер с капюшоном.

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