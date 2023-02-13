«Рома — часть нашей ледовой семьи»: Авербух объявил тур «Ледникового периода» в поддержку Костомарова

Известный фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух объявил о начале гастрольного тура «Ледникового периода», который охватит двадцать городов России. На этот раз он будет посвящен поддержке олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Звездные коллеги Романа Костомарова намерены перечислить часть выручки от продажи билетов на его реабилитацию после тяжелой болезни.