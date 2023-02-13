«Рома — часть нашей ледовой семьи»: Авербух объявил тур «Ледникового периода» в поддержку Костомарова

Известный фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух объявил о начале гастрольного тура «Ледникового периода», который охватит двадцать городов России. На этот раз он будет посвящен поддержке олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
Звездные коллеги Романа Костомарова намерены перечислить часть выручки от продажи билетов на его реабилитацию после тяжелой болезни.
«Рома — часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течение которых были тысячи выступлений на различных площадках. Семья — это семья, и в семье люди должны поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально. Уверен, что зрители, которые придут на наши выступления, смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все вместе», — сказал Илья Авербух.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, 46-летний фигурист Роман Костомаров находится в реанимации одной из клиник Москвы, куда был доставлен в начале января с запущенной пневмонией. Спортсмену ампутировали стопы. Врачи планируют провести Роману Костомарову еще и ампутацию пальцев рук.
По материалам gazeta.ru