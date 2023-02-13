Еле шевелит губами, но рвется встать с койки: что происходит с Костомаровым после ампутации стоп

Близкий друг Романа Костомарова поделился тем, что сейчас происходит с фигуристом. Ранее стало известно, что олимпийский чемпион в танцах на льду с Татьяной Навкой перенес ампутацию двух стоп. Согласие на операцию он дал сам.

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В СМИ писали, что у врачей не было другого варианта — ампутация была единственным условием для сохранения жизни пациента. И сам Костомаров это понимал. Однако некроз дошел и до пальцев рук.

Гангрена поразила некогда здоровые ткани. И без операции фигурист был, скорее всего, обречен. Похоже, что пока Роман Костомаров до конца не осознал все то, что с ним произошло. Находясь в сознании, фигурист рвется встать с постели. Хотя врачи ему это запретили.

Иван Скобрев дал понять, его друг «бунтует» в реанимации. Конькобежец уточнил, что Роман то и дело ворочается, стремясь встать на ноги. И это при том, что спортсмен еще очень слаб.

Костомаров едва шевелит губами, когда общается с женой Оксаной Домниной или врачами.

В курсе того, что происходит с его подопечным, и тренер фигуриста Геннадий Карпоносов. В эфире программы Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина «Звезды сошлись» на НТВ он подметил, что едва ли Костомаров сможет выступать в качестве партнера с фигуристками в ледовых шоу и мюзиклах. Однако Геннадий Михайлович верит, что спортсмен выйдет на лед и, может быть, будет учить молодых спортсменов.

По материалам 7days