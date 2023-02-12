Клава Кока в тугом боди засветила свои прелести: подбежала к Краймбрери, прикрыв ее голые ягодицы (видео)

Клава Кока уже давно строит карьеру на сцене. Она стала одной из самых популярных молодых исполнительниц в стране. Певица продолжает выпускать новые песни, а также регулярно снимается в телевизионных шоу. Она не боится выглядеть броско. На этот раз артистка подготовилась к новому выходу в свет.
На днях в Москве состоялась Big Love Show. Клава заранее готовилась к выступлению на «ВТБ-арене». Она на красной дорожке столкнулась с Мари Краймбрери. Они дружат уже давно Подружки всех поразили своими откровенными нарядами.
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Кока в тугом боди с разрезами обнажила свой животик, а также подчеркнула бедра. А вот ее Мари блеснула голыми ягодицами, надев корсет с баской и лаковыми сапогами. Блондина подбежала к подруге, прикрыв ее тыл. Поклонники были поражены тем, что происходило на ковровой дорожке.
А вот для выступления Клава переоделась в юбку-коромысло. Она на этот раз блеснула грудью в топике. Однако фасон ее наряда стал одним из самых обсуждаемых в этот вечер.