Клава Кока в тугом боди засветила свои прелести: подбежала к Краймбрери, прикрыв ее голые ягодицы (видео)

На днях в Москве состоялась Big Love Show. Клава заранее готовилась к выступлению на «ВТБ-арене». Она на красной дорожке столкнулась с Мари Краймбрери. Они дружат уже давно Подружки всех поразили своими откровенными нарядами.

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Кока в тугом боди с разрезами обнажила свой животик, а также подчеркнула бедра. А вот ее Мари блеснула голыми ягодицами, надев корсет с баской и лаковыми сапогами. Блондина подбежала к подруге, прикрыв ее тыл. Поклонники были поражены тем, что происходило на ковровой дорожке.