«Я не помещаюсь в дверь»: Клава Кока в юбке-коромысле и лифчике вышла на красную дорожку, поразив публику

На этот раз Клава приехала на Big Love Show. Для этого выступления она готовилась несколько недель. И уже на красной дорожке певица всех сразила. Она предстала в лифчике и юбке-коромысле. Блондинка оголила свое декольте. Она грациозно позировала перед публикой.

«Сегодня у меня сложная задача. Я не помещаюсь в дверь», – заявила Кока.

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