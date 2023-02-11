«Я не помещаюсь в дверь»: Клава Кока в юбке-коромысле и лифчике вышла на красную дорожку, поразив публику

Клава Кока уже давно строит карьеру на сцене. Она стала популярной молодой исполнительницей и продолжает выпускать новые треки. Певица удивляет фанатов провокационными нарядами. Недавно она вернулась из отпуска, который провела в Мексике, Дубае и Гон-Конге. Звезда не только снимается в новых проектах, но и выступает.
На этот раз Клава приехала на Big Love Show. Для этого выступления она готовилась несколько недель. И уже на красной дорожке певица всех сразила. Она предстала в лифчике и юбке-коромысле. Блондинка оголила свое декольте. Она грациозно позировала перед публикой.
«Сегодня у меня сложная задача. Я не помещаюсь в дверь», – заявила Кока.
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Поклонники поразились тому, как выглядит певица. Многие отметили, что юбка напомнила им стол или диван. Примечательно, что в таком наряде Клава выступила на сцене.
«Ох, вот это красотка», «Какая у вас юбка, удобно! Можно пакеты ставить», «Коромысло целое», «талия сразу узкая», «Ой, что за юбка такая?», «Что вы там прячете?» — стали писать в Сети.