Клава Кока в остромодных брюках карго оголила манкий животик: аппетитные формы сразили поклонников

На днях Клава вернулась в Москву. Она готовится к новым съемкам и проектам. В соцсети певица поделилась кадрами с репетиции. Она предстала в модных брюках карго и майке. Блондинка оголила выпирающий живот. Она похвасталась мощными формами. Кока прицепила к талии необычную конструкцию, которая выглядела как подъюбник.

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