Клава Кока в остромодных брюках карго оголила манкий животик: аппетитные формы сразили поклонников

Клава Кока уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. За последние несколько лет она стала популярной персоной в России. Блондинка не только дает концерты, но и зачастую снимается в телевизионных шоу. Она не боится экспериментировать со стилем. Недавно звезда отдохнула в Мексике и Дубае, где щеголяла в бикини.
На днях Клава вернулась в Москву. Она готовится к новым съемкам и проектам. В соцсети певица поделилась кадрами с репетиции. Она предстала в модных брюках карго и майке. Блондинка оголила выпирающий живот. Она похвасталась мощными формами. Кока прицепила к талии необычную конструкцию, которая выглядела как подъюбник.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит исполнительница, но некоторые решили, что она поправилась.
«Бедра раздались», «Что за дирижабль к вам прицепили?», «Ох, какая вы сочная», «Шикарная фигурка», «Майка задралась, видно всю мякоть», — стали писать пользователи Сети.