«7 месяцев океанической любви»: Регина Тодоренко показала подросшего сына Мира, не скрыв его лицо

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что стала богатой и знаменитой. Артистка не скрывает, что у нее большие планы на будущее. Она хочет не только создавать свои передачи, но сниматься в кино. Однако в прошлом году телеведущая брала паузу, так как родила второго сына Мира.
Примечательно, что Регина недавно устроила себе отпуск на Мальдивах. Она порой делится кадрами, сделанными на острове. Телеведущая решила провести время только с детьми и своей подругой из США. На днях у ее младшего сына была важна дата.
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Тодоренко запечатлелась с Миром, которого нарядила в льняной костюм. Его лицо звезда прятать не стала . Брюнет с пухлыми щечками смотрел в камеру.
«Сегодня ровно 7 месяцев океанической любви», – заявила она.
Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что мальчик очень похож на своего папу. Но некоторые посчитали, что сын Тодоренко похож со своим братом Михаилом.