«7 месяцев океанической любви»: Регина Тодоренко показала подросшего сына Мира, не скрыв его лицо

Примечательно, что Регина недавно устроила себе отпуск на Мальдивах. Она порой делится кадрами, сделанными на острове. Телеведущая решила провести время только с детьми и своей подругой из США. На днях у ее младшего сына была важна дата.

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Тодоренко запечатлелась с Миром, которого нарядила в льняной костюм. Его лицо звезда прятать не стала . Брюнет с пухлыми щечками смотрел в камеру.