Ангарская раскрыла пол будущего ребенка: признание на футбольном поле

И все-таки у фитнеса есть весьма полезная отдача, причем не обязательно в виде подтянутого тела. А, например, классики жанра — романа с фитнес-тренером.

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В тот момент, когда все мы с интересом наблюдали, как преображается тело Надежды Ангарской от системных тренировок, она не терялась и крутила роман с тренером Николаем Федчуком.

Сейчас пара уже ожидает рождения малыша, накануне Ангарская устроила даже гендер-пати. Произошло это на футбольном поле, где выяснилось, что у комедиантки будет сын.