«Познакомились в спортивном манеже»: Надежда Ангарская рассекретила имя отца ее второго ребенка

39-летняя звезда Comedy Woman Надежда Ангарская поделилась тем, кто будет отцом ее малыша.

Актриса призналась, что наконец обрела свое женское счастье после развода с первым мужем. Теперь знаменитость желает снова выйти замуж.

«Познакомились в спортивном манеже. Сын легко наладил с ним отношения, ведь он его тренер», – отметила Ангарская.

Имя любимого мужчина Надежды Ангарской – Николай Федчук.

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