«Познакомились в спортивном манеже»: Надежда Ангарская рассекретила имя отца ее второго ребенка

Надежда Ангарская

Надежда Ангарская. Фото: соцсети 

Артистка готовится стать мамой во второй раз.

39-летняя звезда Comedy Woman Надежда Ангарская поделилась тем, кто будет отцом ее малыша. 

Актриса призналась, что наконец обрела свое женское счастье после развода с первым мужем. Теперь знаменитость желает снова выйти замуж.

 «Познакомились в спортивном манеже. Сын легко наладил с ним отношения, ведь он его тренер», – отметила Ангарская.

Имя любимого мужчина Надежды Ангарской – Николай Федчук.

 

Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Это приятное событие и радость, которая не не может не приносить только положительные эмоции. Конечно, я был очень рад и счастлив», – рассказал возлюбленный Надежды Ангарской в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

 

Напомним, у Надежды есть сын Давид от первого брака.

Читайте также