«Познакомились в спортивном манеже»: Надежда Ангарская рассекретила имя отца ее второго ребенка

39-летняя звезда Comedy Woman Надежда Ангарская поделилась тем, кто будет отцом ее малыша.
Актриса призналась, что наконец обрела свое женское счастье после развода с первым мужем. Теперь знаменитость желает снова выйти замуж.
«Познакомились в спортивном манеже. Сын легко наладил с ним отношения, ведь он его тренер», – отметила Ангарская.
Имя любимого мужчина Надежды Ангарской – Николай Федчук.
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«Это приятное событие и радость, которая не не может не приносить только положительные эмоции. Конечно, я был очень рад и счастлив», – рассказал возлюбленный Надежды Ангарской в программе «Ты не поверишь» на НТВ.
Напомним, у Надежды есть сын Давид от первого брака.