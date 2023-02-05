43-летняя Боня в купальнике подставила солнцу свои «сладкие булочки»: бесстыдно изогнулась у бассейна (фото)

Виктория Боня уже много лет является телеведущей и бизнесвумен. Ее прославило шоу «Дом-2», а потом она начала строить карьеру, пробовать новые роли. И теперь светская львица живет в Монако, воспитывает дочку Анджелину от миллионера Алекса Смерфита. Она много путешествует и не так давно побывала в США, где пыталась покорить гору.
А теперь Боня устроила себе настоящий отпуск. Вслед за Анастасией Волочковой она улетела на Мальдивы. Телеведущая не стала долго ждать и сразу поделилась пикантным фото. Она предстала в белом купальнике у бассейна. Виктория оголила свои упругие ягодицы, подставив их солнцу. Она похвасталась точеными изгибами фигуры.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
«А я, наконец-то, в месте, о котором мечтала, трясясь от холода на Манаслу и Охосе. Настроение - лето! Уже успела обгореть. Но не так, конечно, как в горах», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня в 43 года. А после недавней поездки она также похудела. «Ну просто красотка», «Тут есть, чем любоваться», «До чего шикарная фигура», "Ох, русалка",- стали писать в Сети.