43-летняя Боня в купальнике подставила солнцу свои «сладкие булочки»: бесстыдно изогнулась у бассейна (фото)

А теперь Боня устроила себе настоящий отпуск. Вслед за Анастасией Волочковой она улетела на Мальдивы. Телеведущая не стала долго ждать и сразу поделилась пикантным фото. Она предстала в белом купальнике у бассейна. Виктория оголила свои упругие ягодицы, подставив их солнцу. Она похвасталась точеными изгибами фигуры.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».