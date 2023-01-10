«Была прям бэйбиком»: Боня показала, как ее дочка от миллионера Смерфита позврослела за год

В последнее время Боня много путешествия. Она уже второй раз отправилась покорять горы. Однако в такие моменты светская львица переживает за дочку. 10-летняя наследница учится в престижной школе и регулярно проводит время с папой. Она очень любит компьютерные игры.

На раз Виктория выложила фотографии дочки. Она решила показать, как она изменилась за год. Раньше девочка носила длинные высветленные волосы. А теперь у нее удлиненное каре и естественные темные локоны.

«Была прям бэйбиком», – умилилась звезда.

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