«Была прям бэйбиком»: Боня показала, как ее дочка от миллионера Смерфита позврослела за год

Виктория Боня уже давно стала знаменитостью. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Телеведущая продолжает строить карьеру, но живет уж давно в Монако. В 43 года она следит за фигурой и может похвастаться моложавым видом. Светская львица растит дочку Анджелину. Она родила ее от миллионера Алекса Смерфита.
В последнее время Боня много путешествия. Она уже второй раз отправилась покорять горы. Однако в такие моменты светская львица переживает за дочку. 10-летняя наследница учится в престижной школе и регулярно проводит время с папой. Она очень любит компьютерные игры.
На раз Виктория выложила фотографии дочки. Она решила показать, как она изменилась за год. Раньше девочка носила длинные высветленные волосы. А теперь у нее удлиненное каре и естественные темные локоны.
«Была прям бэйбиком», – умилилась звезда.
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Анджелина Смерфит. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Бони. Многие отметили, что она очень похожа на своего отца. Другие осыпали комплиментами ее прическу.