Виктория Боня в крохотном платье игриво сверкнула мощными бедрами: белья не видно (фото)

Лишь на днях Боня вернулась домой. Она постепенно возвращается к прежней жизни. Телеведущая признавалась, что и сама ужаснулась, когда увидела себя после путешествия. Она призналась, что после гор можно примерно представить, как будет выглядеть в старости. Но ей удалось вернуть себе свежесть.

26 января Виктория отправилась в ресторан в Монако. Она щегольнула в крохотном силуэтном платье с эффектом мерцания. Светская львица оголила изящные бедра и сверкнула грудью.

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