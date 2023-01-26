Виктория Боня в крохотном платье игриво сверкнула мощными бедрами: белья не видно (фото)

Виктория Боня является одной из самых известных экс-участниц шоу «Дом-2». Она стала телеведущей, а также часто участвует в фотосессиях. Светская львица живет в Монако. Она растит дочку Анджелину, рожденную от миллионера Алекса Смерфита. Недавно звезда уехала в США. Она несколько недель провела в горах.
Лишь на днях Боня вернулась домой. Она постепенно возвращается к прежней жизни. Телеведущая признавалась, что и сама ужаснулась, когда увидела себя после путешествия. Она призналась, что после гор можно примерно представить, как будет выглядеть в старости. Но ей удалось вернуть себе свежесть.
26 января Виктория отправилась в ресторан в Монако. Она щегольнула в крохотном силуэтном платье с эффектом мерцания. Светская львица оголила изящные бедра и сверкнула грудью.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Ей удалось взбудоражить мужчин. Многие поразились тому, как выглядит звезда в 43 года.
«Наконец-то я вернулась к своей рутинной жизни… После гор всегда хочется наряжаться и носить туфли на каблуках», — похвасталась она.