«Вот это округлилась»: Ольга Бузова в льняных брюках и топике на тесемках не скрыла выпирающий живот

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая приехала в Африку. Она удивила поклонников своим преображением.

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она продолжает искать свою любовь, но уже за пределами «Дома-2». Не так давно артистка отметила свое 37-летие. Она не скрывает, что стала богатой, но ей очень не хватает семьи. Однако очередной год звезда начала с поездки в Африку. Ее ждут длительные съемки.

На этот раз Ольга взяла с собой чемодан нарядов. Она предпочитает не носить лифчик в жару. На этот раз артистка облачилась в льняной костюм цвета апельсина с брюками в пол и топом на тесемках. Телеведущая отказалась от макияжа. Бузова собралась прокатиться по сафари и увидеть диких животных. 

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Но некоторые разглядели у нее выпирающий живот. Сама телеведущая признавалась, что так и не успела похудеть. «Какая красотка», Ой, так поправилась«, «Вот это округлилась», «Такой костюм детский», «Странно выглядит область живота», — стали писать в Сети.

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