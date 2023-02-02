«Вот это округлилась»: Ольга Бузова в льняных брюках и топике на тесемках не скрыла выпирающий живот

На этот раз Ольга взяла с собой чемодан нарядов. Она предпочитает не носить лифчик в жару. На этот раз артистка облачилась в льняной костюм цвета апельсина с брюками в пол и топом на тесемках. Телеведущая отказалась от макияжа. Бузова собралась прокатиться по сафари и увидеть диких животных.

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